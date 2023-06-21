4.0 grade-point average
Grade 12
Rachel Dunn, Reece Gray, Graham Hallwood, Braden Heath, Dalton Hoehn, Keegan Jones, Anna Kudick, Annah Lund, Brody McCluskey, Reagan Randall, Jayden Taylor, Jada Zilisch.
Grade 11
Isabella Brewer, Mallory Fischer, Peyton Hansen, Ahren Heinrich, Chase Johnson, Brock Massey, Aubrey McCluskey, Kayla Pederson, Makenna Pouillie, Naome Pouillie, Jasper Walsh.
Grade 10
Katelyn Browne, Josh Ellerman, Sophie Grzenia, Callie Hawkins, Kylie Heller, Justyna Jakacki, Abbie Morris, Alyson Reed.
Grade 9
Billie Davis, Espen Pitts, Kaylee Schnell, Johann Wolf.
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3.999 to 3.670 GPA
Grade 12
Sydney Addink, Kabryna Andres, Isaac Bilka, Eli Boppart, Brie Eckerman, Nicholas Erler, Carver Goodman, Mason Hawkins, Heather Hersil, Cameron Kluender, Ethan Lulich, Roslyn Malacina, Raina Nava, Samuel Oliver, Samuel Rattunde, Haley Robinson, Kevin Schnell, Ryan Schulz, Mallory Schwartz, Brock Seifert, Andrew Trute, Jackson Whitney, Martin Wolf.
Grade 11
Brady Baldwin, Morgan Bellile, Brooke Braunschweig, Kyle Dahl, Dylan Demaske, Morgan Firlus, Braydin Gallagher, Addison Gilbertson, Cassandra Gomez, Shelby Hale, Blake Herrewig, Madisen Miller, Kylah Perez, Hannah Rattunde, Tyler Schwartz, Keenan Smith, Alex Suhr, Braison Tait, Krysta Tangreen, Isaac Tourdot, Nate Zenthoefer.
Grade 10
Tristan Delaney, Aerial Hale, Owen Hallwood, Danielle Hollow Horn Bear, Hayden Koski-Gyllin, Tyler Link, Austin Locken, Aedyn Lubinski, Savannah Marvin, Connor Newlun, Madeline Quist, Espyn Sweers, Tara Wenzel, Samantha Zenthoefer.
Grade 9
Branson Bilka, Caleb Bires, Maysn Bires, Emalee Bohnert, Kira Clemens, Alizee Forster, Ella Franek, Evan Freimuth, Ivon Heinrich, Breanna Heller, Aliviah Jay, Cody Komiskey, Caitlin Lavold, Rylea Mehne, Ellie Pouillie, Sophie Randall, Keira Robinson, Mariah Schwartz, Sienna Schwieger, Tyler Seagren, Ava Stanila, Riley Sublette, Audrina Velazquez, Sena Vinopal, Dylan Walsh, Braydon Weyh, Preston Young.
3.669 to 3.333 GPA
Grade 12
Jocelyn Bilz, Garron Brandt, Shawn Connors, Alison Cowin, Mason Franek, Kaden Langer, Piper Moten, Haley Osborne, Emma Sweers, Kailey Tourdot, Cody Verhas, Madison Wurster.
Grade 11
Alydia Barrix, Logan Brown, Sawyer Dumond, Kathryn Forster, Gracee Ganziano, Eli Hallwood, Jasmine Ilgen, Trey Laridaen, Ben Lavold, Grayson Lenorud, Rumen Southworth, Solomon Southworth, Andrey Tougas, Alexxis Vang, Mykenzie Wonderly.
Grade 10
Kiwi Barr, Sandra Blessinger, Taylor Bollig, Xaelie Goral, Awndre Griffin, Mallory Kastner, Antonio Perez, Andrew Vanecek, Tanner Winker.
Grade 9
Natalie Anderson, Odin Christenson, Miley Finley, Payton Froehlig, Madalynne Gosda, Izaiah Griffin, Connor Laridaen, Lauren Laridaen, Brendan Lee, Kaeden Little, Heath Massey, Deanna Mould, Makayla Romanelli, Seth Schwedrsky, Lena Smith, Isaac Steinke, Amara Steinmetz, Elizabeth Vetter, Lillyan Wilke.
3.329 to 3.0 GPA
Grade 12
Ethan Cordero, Nicolas Moore, LilliAnne Neve, Leanne Stevens, Virginia Waldhart.
Grade 11
Paige Clark, Drake Gosda, Anthony Lopez-Fike, Elton Scott, Keith Szaflarski, Carson Wall, Evan Wilson, Alice Winker.
Grade 10
Ben Beier, Kendall Biederman, Carson Fellegy, Emma Hanko, Daimion Lewis, Logan Lund, Emilio Mata, Blaedyn Morales, Nolan Oens, Carly Onsager, Kaleb Schultz, Preston Seebecker, Kennedey Vieth, Riley Willey, Alex Zoller.
Grade 9
Alyvia Bouchette, Sofia Buenfil, Keegan Fessey, William Miller, LeeLu Nicolaus, Bryleigh Nootbaar, Brekk Peterson, Nolan Powers, Eli Rader, Owen Ryczek, Rianna Ziesman.