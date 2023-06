Poynette’s Holly Lowenberg and Reedsburg’s Kylee Molitor were named as first-team selections on the Divisions 2 and 3 team and Randolph’s Brianne Baird was a first-team choice on the Divisions 4 and 5 team when the Wisconsin Fastpitch Softball Coaches Association’s All-State softball teams were announced recently.

Two players from Horicon, Angelica Bushkie and Cyri Reinwald, were second-team selections on the Divisions 4 and 5 All-State team.

Horicon’s Lizzie Gibbs was honorable mention in Divisions 4 and 5.

Beaver Dam’s Gabby Fakes was named as an honorable mention choice in Division 1.

Two players from Waupun, Lexi Gerritson and Kailie Westphal, were selected as honorable mention picks on the Divisions 2 and 3 team.

Wisconsin Fastpitch Softball Coaches Association

All-State softball teams

Players of the year

Division 1 — Karly Meredith, so., Kaukauna.

Division 2 — Riley Murphy, sr., Freedom.

Division 3 — McKenna Young, sr., Brodhead.

Division 4 — Brooklyn Berrens, fr., Iola-Scandinavia.

Division 5 — Hannah Trzinski, jr., Stevens Point Pacelli.

Coach of the year — Tim Roehrig, Kaukauna.

Umpire of the year — Thom Hack.

Division 1

First team

Tayler Baker, jr., Sun Prairie East; Gwen Baker, jr., Milton; Paige Bodenheimer, fr., Kaukauna; Kennedy Christopher, fr., Oak Creek; Riley Grudzielanek, sr., Oak Creek; Drew Hinrichs, jr., Watertown; Makenna Johnston, jr., Chippewa Falls; Mikah Keller, so., Stevens Point; Kaitlyn Klismith, so., Stevens Point; Karly Meredith, so., Kaukauna;

Kally Meredith, sr., Kaukauna; Paige Miller, sr., Kaukauna; Emma Raye, sr., Superior; Jaclyn Showalter, jr., Hartland Arrowhead; Kiley Slaats, sr., Sussex Hamilton; Sierra Thomas, sr., Arrowhead; Brooke Voss, sr., Hartford; Haley Zembo, sr., Superior.

Second team

Madyson Baker, sr., Chippewa Falls; Maddy Balsiger, jr., Germantown; Hilary Blomberg, sr., Verona; Brianna Bougie, sr., Oshkosh West; Alona Boydston, jr., Kenosha Indian Trail; Jacqueline Cox, so., Arrowhead; Brooklynn Danielson, so., Kenosha Bradford; Indigo Fish, sr., Superior; Katie Geydoshek, so., Green Bay Preble; Carly Gross, sr., Sun Prairie East;

Braelee Jodorski, jr., Oshkosh West; Andrea Jaskowiak, sr., Madison Memorial; Melania Luostari, so., Superior; Leah Mindiola, sr., Oconomowoc; Kaeley Niemiec, jr., Menomonee Falls; Hailey Schaumburg, so., Sussex Hamilton; Paige Steinmetz, jr., Chippewa Falls; Morgan Virtz, jr., Pulaski.

Honorable mention

Brier Blietz, so., New Richmond; Morgan Calhoun, so., Kenosha Indiana Trail; Taryn Christopher, jr., Kaukauna; Gabby Fakes, jr., Beaver Dam; Jaydin Kiser, fr., Waterford; Ally Knutson, sr., Bay Port; Dani Lucey, sr., Monona Grove; Skye Meier, jr., Waukesha North; Josephine Meyer, sr., South Milwaukee; Molly Molthen, fr., Pulaski;

Annie Nielsen, sr., Arrowhead; Emma Niemczyk, so., Oshkosh North; Madisen Noll, sr., Oak Creek; Sophia Royle, sr., Sun Prairie West; Aubrey Strelow, so., Kenosha Bradford; Ava Thelen, jr., West Bend West; Lauren Trottier, sr., Elkhorn; Vanessa Vieth, sr., Sun Prairie East; Olivia Wall, jr., Tomah.

Divisions 2 and 3

First team

Emily Brenner, sr., Stanley-Boyd; Jazzy Davis, sr., La Crosse Logan; Hilden Dempsey, so., Jefferson; Holly Lowenberg, sr., Poynette; Martha Miller, sr., Medford; Kylee Molitor, so., Reedsburg; Rylie Murphy, sr., Freedom; Cora Nelson, jr., Mishicot; Allison Peters, sr., Peshtigo; Keghan Pye, sr., Wilmot;

Ava Risum, so., Brodhead; Rylee Spindler, jr., Altoona; Saylor Timmerman, so., Minocqua Lakeland; Sydney Vitangcol, so., Wisconsin Lutheran; Addison Wery, so., Seymour; Alyssa Woelfel, sr., New Holstein; Lily Wolf, so., Walworth Big Foot; McKenna Young, Brodhead.

Second team

Jayda Berg, sr., Westby; Katie Bignell, jr., Durand-Arkansaw; Bryn Connors, sr., St. Croix Falls; Saveea Freeland, jr., Cambridge; Amber Johnson, sr., Winnebago Lutheran Academy; Bailee Judd, sr., McFarland; Reese Koepke, jr., Stoughton; Sydney Laursen, jr., West Salem; Kenna Mix, jr., New London; Ryeah Oehlke, sr., Baldwin-Woodville;

Haley Peskie, sr., Amherst; Ellie Peterson, so., Maple Northwestern; Gina Rhiner, jr., Mount Horeb; Rory Salvesen, fr., Wittenberg-Birnamwood; Allie Schwirtz, so., Mayville; Kiara Shea, sr., Winnebago Lutheran Academy; Ava Stahl, sr., Wautoma; Lindsey Thoennes, sr., Racine Lutheran.

Honorable mention

Bethany Ahrens, sr., Peshtigo; Brooke Anderson, sr., River Valley; Ashley Bonin, jr., New Berlin Eisenhower; Josie Brudos, fr., West Salem; Lexi Gerritson, jr., Waupun; Taylor Graf, sr., Prescott; Scout Hall, jr., Prairie du Chien; Sommer Krull, sr., New London; Makenzie Luehring, so., Jackson Kettle Moraine Lutheran; Isabel Matzek, sr., Prescott;

Kaegann Paulson, fr., Monroe; Ryleigh Rose, sr., Beloit Turner; Arielle Schneider, sr., Chilton; Eryka Seidl, sr., Medford; Jenna Shadoski, sr., Lakeside Lutheran; Kenzie Stellner, sr., Westby; Halle Weisensel, sr., Marshall; Kailie Westphal, so., Waupun.

Divisions 4 and 5

First team

Brianne Baird, sr., Randolph, sr.; Brooklyn Berrens, fr., Iola-Scandinavia; Grace Dreischmeier, sr., Highland; Gretta Grassel, jr., Boscobel; Mia Hodgson, sr., Belmont; Ava Jaehnke, sr., Waterloo; Jenna James, jr., Fennimore; Gracie Konkel, so., Fond du Lac St. Mary’s Springs; Aly Lamonska, jr., Oakfield; Whitney Meyers, so., Grantsburg;

Ruby Rengo, fr., Grantsburg; Alyvia Robinson, jr., Oakfield; Rylee Rogers, sr., Belmont; Ava Schill, sr., Wisconsin Rapids Assumption; Jaelyn Sivertson, sr., Iola-Scandinavia; Lyndsey Stein, sr., Blair-Taylor; Abby Thompson, sr., Blair-Taylor; Hannah Trzinski, jr., Stevens Point Pacelli.

Second team

Angelica Bushkie, sr., Horicon; Casey Cristin, sr., Assumption; Jenna Fincutter, jr., Johnson Creek; Jayla Harder, jr., Random Lake; Addison Kapral, sr., Deerfield; Addison Lavicka, jr., Athens; Peyton Mancl, so., Pacelli; Gracy Marty, sr., Waterloo; Lilly Michek, jr., Highland; Emily Nelson, sr., Mondovi;

Piper Olson, fr., Grantsburg; Reagon Proud, jr., Oshkosh Lourdes; Cyri Reinwald, so., Horicon; Chloe Schraepfer, sr., Pecatonica; Candace Skattebo, jr., Shell Lake; Hailee Thompson, jr., Bonduel; Kennedy Wenger, sr., Mineral Point; Macie Zimmerman, fr., Algoma.

Honorable mention

Grace Brattlie, sr., Deerfield; Ciarrah Davis, sr., Juda/Albany; Courtney DenRuyter, jr., Coleman; Katrina Freund, jr., Waterloo; Lizzie Gibbs, jr., Horicon; Peyton Gile, so., Cuba City; Lauren Goettl, sr., Cadott; Ashlyn Grimm, sr., Auburndale; Michelyn Hansen, so., Hillsboro; Brenna Huebner, jr., Waterloo;

Sophie Johnson, jr., Fall Creek; Jolene Jordahl, sr., Onalaska Luther; Reese Runde, jr., Belmont; Megan Schafer, jr., Grantsburg; Anna Schooley, so., Assumption; Renee Tooze, sr., Grantsburg; Kaylin Yenter, so., Pacelli; Hailey Zimmerman, sr., Marshfield Columbus Catholic.

Editor’s note: The WiscNews high school coverage area includes the following schools: Beaver Dam, Waupun, Columbus, Dodgeland, Horicon, Hustisford, Fall River, Randolph, Cambria-Friesland, Beaver Dam Wayland, Waupun Central Wisconsin Christian, Portage, Poynette, Pardeeville, Lodi, Sauk Prairie, Reedsburg, Baraboo, Wisconsin Dells, Wonewoc-Center and Mauston.

