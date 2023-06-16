PRINCIPAL LIST 4.0
Grade 12
Jonathan Anderson, Isabel Ashley, Haydn Augustine, Jana Blau, Mason Bolgrien, Emmett Brockley, Nadiayvonne Campos, Christopher Curley, Ella Denure, Elizabeth DeSomer, Abigail Edwards, Sydney Gulrud, Ashley Hartwig, Ayden Hellenbrand, Haily Hinz, Jedidiah Hoege, Alexander Hurtado, Grace Johnson, Ian Karpelenia, Elijah Kimball, Gracie Kohn, Nathan LaCrosse, Meara Lehman, Elena Ludwig, Elizabeth Martens, Te Rina Martinson, Madlin McEvilly, Katherine Mills, James Peters, Olivia Peterson, Alyssa Pizzagalli, Kyan Reichhoff, Justin Rietmann, William Royal, Naomi Saalsaa, Maya Schroeder, Caleb Schultz, Greta Shortreed, Gavin Thompson, David Williams, Austin Williams, Rosemary Zamzow, Geralyn Zantow.
Grade 11
Cooper Atkinson, Franco Bazaldua, Owen Benck, Mya Bolgrien, Estella Brees, Fallyn Breunig, Dean Christopherson, Braxton Druckrey, Mekah Erdmann, Mason Fuerst, Griffin Garrigan, Adison Hamele, Chloe Hibner, Josephine Hoel, Keagan Hooker, Nicole Isakson, Anuj Janardhanam, Emily Johnson, Lillianna Jones, Bailie Jones, Hannah Kallungi, Anton Kilde, Hayden Kinsman, Dylan Konopacki, Ezra Laufenberg, Madison Maass, Jesse McElroy, Sophie Meicher, Elizabeth Miller, Madeline Milton, Carly Nyholm, Luis Orizaba-Leone, Luke Paulsen, Makayla Perrodin, Regan Perry, Joseph Poches, Haley Reiche, Avery Rieckmann, Chloe Schultz, Abby Shier, Asia Shier, Payton Shirley, Andrew Steinle, Alex Truax, Brayden Walters, Adelina Whiting.
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Grade 10
Natalie Bretsch, Sophia Brom, Trevor Brouette, Josie Cross, Sedona Fritsche, Olivia Goldthorpe, Amira Khan, Max Kreuziger, Valencia Laffin, Marta Leeland, Jillian Maas, Ethan Macomber, Samantha Nickel, Emerald Pease, Rylee Rasmussen, Giovanni Rostamo, Caiden Rusch, Hope Ryan, Ally Saloun, Abigail Sanderson, Sira Sanneh, Sienna Tessmann, Elizabeth Youra.
Grade 9
Emery Bolden, Blake Brancel, Ava Bretsch, Callie Ciolkosz, Brianna Collins, Eliana Considine, Jillian Czarnecki, Carter Edwards, Nora Egan, Nathan Essex, Hannah Foley, Alex Hartwig, Evangeline Johnson, Alexandra Kollath, Kaden Krueger, Brynn Langan, Jinu Lee, Justice Oh, Riley Paulsen, Isaac Raines, Abigayle Ryan, Adalyn Scanlan, Katherine Stevenson, Jaycee Valdez, Weston Yelk, Luke Zajda.
HIGH HONORS 3.5-3.999
Grade 12
Gabriel Bandekow, Melissa Bazaldua, Daphne Beckius, Evelyn Bescup, Sawyer Born, Brody Buettner, Keyera Carlson, Kaylee Eastman, Erika Escobedo, William Files, Mitchell Fimreite, Hunter Francis, Nicholas Helmann, Manuel Hernandez, Brett Johnson, Ellen Lofsjogard, Emma Marceau, Asia Miller, Yaraa Mohr, Benjamin O'Brien, Benjamin O'Rourke, Michael Parise, Emerson Pease, Marissa Przybyl, Samuel Schonasky, Xavier Sluga, Elysia Tijerina, Hannah Trecek, Laci Wilcox, Luke Wilson, Devin Wolff, Daytona Zick.
Grade 11
Izaiah Andersen, Calvin Behnke, Kendra Brinkman, Griffin Butson, Brooke Carpenter, Jayden DeJong, Addison Fahey, Lydia Gauger, Jadynn Gruner, Nathan Hammer, Josie Harvey, Austin Hays, Ella Huebner, Haakon Johnson, Rylyne Kayartz, Lucas Kreuziger, Theadosia Laffin, Adrianna Monteferrante, Ibsen Rodriguez, Liliona Rubeck, Sharon Salmeron Galo, Lyrica Sanders, Lyla Simonson, Johnathan Stout, Ellison Swenson.
Grade 10
Cole Beckett, Abigail Bolgrien, Jaydin Cass, Angelis Castillo, Zachary Copple, Gabrielle Dayton, Emma Hellenbrand, Jacob Helmann, Carsten Keppert, Sawyer Kimball, Emily Luther, Andrea Macias, Mable Mejchar, Emily Moyotl-Hernandez, David Nadolski, Spenser Peterson, Colton Prate, Ava Reitzner, Evangeline Roundy, Mark Schlinkert, Caitlyn Schroeder, Jacquelyn Seiler, Robert Szilveszter.
Grade 9
Genesis Albrecht, Jade Blau, Johnathan Bolgrien, Joseph Bowers, Alana Brandsma, Tristan Brunt, Desiray Charmley, Samantha Christopherson, Caleb Chrudimsky, Tatum Cole, Weston Cronn, Landon Erickson, Dakota Erickson, Alexis Foster, Adam Hein, Matilynn Holtan, Emma Hoppmann, Michael Johnson, Michael Kowalski, Calvin Kravick, Wesley Krueger, Isaac Martens, Jace Merrill, Brycen Quinn, Lily Rognrud, Alexander Ryan, Bailey Schaller, Kylee Schnoor, Keira Schultz, Desmond Shanks, Matthew Simonson, Giulian Stelea, Carnell Stevens, Gracie Tusa, Kiersten Veldkamp, Matthew Wentler, Trinity Williams, Violet Zamzow, Ethan Zimmerman, Max Zirbes.
HONORS 3.0-3.499
Grade 12
Emmalynn Ashbrook, Kayden Christian-Lane, Jaden Cole, Garret Crawford, Katlyn Eckstein, Clare Fiss, Matthew Gibbons, Jeffry Jones, Alicia Kampen, Kyan Kreitzman, Garrett Leverich, Riley McDonald, Caitlin McMahon, Isabelle McReath, Emily Morgan, Javier Moyotl-Hernandez, Samantha Mueller, Dominic Navone, Caitlin Peterson, Ayden Rasmussen, Jaleel Sanders, Mason Schultz, Brady Seiler, Zachary Simonson, George Smith, Kai Stahler, Veronika Stine, Valeria Weise Diaz.
Grade 11
Xavier Albrecht, Alyssa Andersen, Christian Angell, Brayden Asch, Trinity Becker, Emily Bulgrin, Mauricio Cayetano, Cody Collins, Nathaniel Dixon, Sienna Fehd, Marissa Ford, Grace Gierszewski, Coraleigh Grove, Brayden Grupe, Hailee Holmes, Donovan Juarez, Madelyne Keppert, Jazlyn Klafke, Vanessa Kowalski, Anastaysia Lawrence, Isabella Opalewski, Mia Sotomayor Ramos, Jack Stevenson, MyaMarie Vazquez, Isabella Wesolek.
Grade 10
Miranda Bazaldua, Kane Chappell, Rose Christopherson, Samantha Craig, Alana Hamilton, Landon Heitmeier, Aayden Hendrickson, Maxwell Johnson, Trenton Jones, Gabrianne Koltz, Abigail Marvin, Sergio Moyotl, Joseaniliz Nieves Cruz, Delaney Popp, Selena Ramirez, Daisy Rivas, Aiden Scott, Bode Smith, Cooper Swenson, Colin Thompson, Elias Vera, Robert Warren.
Grade 9
Jenna Benson, Avah Colsch, Shaylin Epstein, Christina Geltemeyer, Clayton Gessner, Preston Grupe, Tessa Hill, Jack Huebner, Jacquelyn Jamison, Mikle Johnston, Landon Kassner, Jacob Krejchik, Dash Ludwig, Michael Nachreiner, Emma O'Brion, Adrian Olveda, Chandler Payne, Aidyn Peterson, Hadassah Pfile, Violet Rubeck, Caleigh Schmidt, Ashley Schneiter, Peyton Schultz, Addison Stilwell, Hunter Struzynski, Rhiannon Tool, Kilian Whiting, Addison Zuther.