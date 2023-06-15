“A” Honor Roll
Grade 8
Isaiah D. Blair, John J. Blessinger, Jillian Smith, Rhian D. Santos, Laine Bilka, Izabella K. Forster, Alexis M. Sanner, Josiah G. Tully, Tyler D. Hartje, Benjamin W. Skinner, Dylan J. Loftus, Ariella Mehne, Richard Hale Jr, Dylan J. Rodebaugh, Scarlett R. Smith, Genevieve A. Hansen, Jonah G. West, Theodore D. Swiergosz, Hart Kobylski.
Grade 7
Anna R. Mullenberg, Makenna P. Brockman, Cade M. Dutton, Jase J. Navis, Payton L. Van Hoof, Abigail E. West, Aubrey M. Ellerman, Ashlyn P. Reed, Todd E. Day Jr, Abbigail S. Joseph, Sophia M. Horn, Lydia C. Deasy, Zoey V. Martens, Irelyn M. Yardley, Khloi M. Miles, Cami J. Krus, Lily A. Martens, Hannah F. Tourdot.
Grade 6
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Ella J. Bernacchi, Gabe A. Lueneburg, Trevor Manning, Avianna C. Bohnert, Crimson Hansen, Weston D. Brown, Andrew J. Dillin, Keira L. Randall, Molly J. Huth, Daniel J. Meurett, Lillyanna M. Zimbauer, MacKenzie A. Forster, Kaiden I. Sanchez, Nicholas M. Bonfiglio, Tyson R. Brice, Caleb J. Shirek, Piper Petterson, McKenzie Bires, Addison R. Tovsen, Oliver D. Bachim, Gabriela E. DiCosola, Avery Dosch, Nicole M. Premo.
“B” Honor Roll
Grade 8
Alexander M. Wenzel, Grace L. Lueneburg, Michael G. Denman, Hannah Crouse, Brayden S. Housworth, Liberty L. Carroll, Carter A. Ruland, Caprice E. Schwieger, Haakon L. Peterson, Wyatt L. Benson, Vann H. Nicholson, Paisley J. Hawkins, Yvonne M. Rotzoll, Kinley M. Biederman, Destiny S. Branch, Ephraim Miller, Sebastian Naquayouma.
Grade 7
Logan M. Harrison, Ella M. LaBansky, Jillian A. Kundert, Azrael D. Chavez, Amelia M. Nelson, Elayna T. Oligny, Sophia J. Brummund, Mikayla M. Schultz, Kason J. Messer, Marley M. Fischer, Hannah K. Waughtal, Kaleb O. Vetter, Elliana L. Ferguson, Izabella M. Konsitzke, Lizbeth Villegas-Garcia.
Grade 6
Ella Q. Rotzoll, Naomi E. Hawkins, Josiah W. Patterson, Iliana Naquayouma, Caden Robinson, Karter J. Haugh, Kaleb B. Jay, Sophie Pitts, Teagan L. Guajardo, Addisyn M. Ruland, Liam J. Oligny, Mason T. Vetter, Gage L. Mills, Isaiah J. Kayhart, Dalton H. Joseph, Evan N. Mann, Kylee A. Pellegrini, Dylan M. Hewitt, Evangeline M. Bauman.